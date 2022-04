Depois da derrota em Londres contra o Arsenal, Scott McTominay referiu que os problemas do Manchester United vão além dos jogadores.



«Há uma série de problemas relacionados com jogadores, staff e até acima disso. Quando chegamos a casa e nos vemos ao espelho, não podemos estar satisfeitos por sofrer três golos contra o Arsenal quando até merecíamos vencer o jogo», referiu, à BT Sport.



«Fizemos um jogo razoável, mas a crença é muito importante no futebol e simplesmente não há nesta altura. Precisamos de terminar a época da melhor forma possível. Assim que o novo treinador chegar, precisamos de estar prontos para tudo», acrescentou ainda.



O médio escocês foi, lembre-se, titular no encontro frente aos «gunners» que valeram os «red devils» por 3-1. Ronaldo anotou o golo de honra do United.