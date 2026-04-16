Erling Haaland escolheu Bernardo Silva como o jogador mais inteligente com quem já jogou. Na primeira reação pública ao anúncio da saída do português do Manchester City, o avançado norueguês deixou vários elogios.

«Se me perguntarem no que é que ele é realmente bom, é um pouco difícil de explicar. A forma como ele controla o jogo, a inteligência… provavelmente é o jogador mais inteligente com quem já joguei», começou por dizer Haaland, à Sky Sports.

«Só a forma como ele controla o jogo e tudo isso. Quando falamos da carreira dele no City, os últimos nove anos foram uma loucura. Ele já ganhou seis Premier League e ganhou a Liga dos Campeões. Vejam como ele foi importante para nós na época do triplete, quando marcou contra o Bayern ou quando marcou dois golos contra o Real Madrid. É difícil encontrar palavras porque ele tem sido uma figura muito importante para este clube nos últimos nove anos. E ele também tem moldado o clube com a forma como tem sido dentro e fora de campo», acrescentou o atacante norueguês.

Bernardo Silva, de 31 anos, termina contrato com os «cityzens» no próximo verão e anunciou esta quinta-feira que está de saída do clube.

Na atual temporada, o médio luso soma três golos e cinco assistências em 44 jogos.