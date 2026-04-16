Haaland: «Bernardo Silva é o jogador mais inteligente com quem já joguei»
Norueguês deixa vários elogios ao médio luso, que está de saída do Manchester City
Norueguês deixa vários elogios ao médio luso, que está de saída do Manchester City
Erling Haaland escolheu Bernardo Silva como o jogador mais inteligente com quem já jogou. Na primeira reação pública ao anúncio da saída do português do Manchester City, o avançado norueguês deixou vários elogios.
«Se me perguntarem no que é que ele é realmente bom, é um pouco difícil de explicar. A forma como ele controla o jogo, a inteligência… provavelmente é o jogador mais inteligente com quem já joguei», começou por dizer Haaland, à Sky Sports.
«Só a forma como ele controla o jogo e tudo isso. Quando falamos da carreira dele no City, os últimos nove anos foram uma loucura. Ele já ganhou seis Premier League e ganhou a Liga dos Campeões. Vejam como ele foi importante para nós na época do triplete, quando marcou contra o Bayern ou quando marcou dois golos contra o Real Madrid. É difícil encontrar palavras porque ele tem sido uma figura muito importante para este clube nos últimos nove anos. E ele também tem moldado o clube com a forma como tem sido dentro e fora de campo», acrescentou o atacante norueguês.
Bernardo Silva, de 31 anos, termina contrato com os «cityzens» no próximo verão e anunciou esta quinta-feira que está de saída do clube.
Na atual temporada, o médio luso soma três golos e cinco assistências em 44 jogos.