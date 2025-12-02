Erling Haaland tornou-se no jogador mais rápido de sempre a chegar aos 100 golos na Premier League!

O avançado do Manchester City abriu o marcador na visita ao Fulham, esta terça-feira, tendo atingido a marca redonda após 111 jogos, menos 13 do que a lenda do campeonato inglês Alan Shearer.

Harry Kane (141 jogos), Sergio Aguero (147) e Thierry Henry (160) são os outros jogadores que compõem o top-5.