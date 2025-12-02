Internacional
Haaland é o mais rápido de sempre a chegar aos 100 golos na Premier League
Norueguês precisou de menos 13 jogos do que Alan Shearer
Erling Haaland tornou-se no jogador mais rápido de sempre a chegar aos 100 golos na Premier League!
Hang it in the Louvre. 🖼️@ErlingHaaland | @ManCity pic.twitter.com/HPaPNi6zsp— Premier League (@premierleague) December 2, 2025
O avançado do Manchester City abriu o marcador na visita ao Fulham, esta terça-feira, tendo atingido a marca redonda após 111 jogos, menos 13 do que a lenda do campeonato inglês Alan Shearer.
Harry Kane (141 jogos), Sergio Aguero (147) e Thierry Henry (160) são os outros jogadores que compõem o top-5.
