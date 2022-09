Julián Álvarez ou Erling Haaland? Os números parecem não deixar dúvidas a Pep Guardiola. O norueguês leva dez golos em sete jogos na Premier League e tem sido o principal destaque dos «citizens» neste início de temporada.

Porém, o antigo internacional italiano, Antonio Cassano, defende que o avançado argentino é melhor que o colega de equipa norueguês.



«Vejo um pouco do Adriano que jogou no Inter no Haaland. O Haaland vai marcar 90 golos. É muito forte. É parecido com o Lukaku, mas mais forte. Ainda assim, penso que o Julián Álvarez é melhor e tem mais qualidade», disse 'Fantantonio' em conversa com o compatriota e ex-futebolista Christian Vieiri, na Twitch.

Certo é que o avançado argentino de 22 anos leva dois golos em quatro jogos (apenas um como titular) pelo Man. City desde que chegou proveniente do River Plate.