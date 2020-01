Harry e Meghan, os duques de Sussex decidiram anunciar ao mundo que iriam afastar-se dos seus papéis como membros séniores da realeza sem antes terem autorização da família real.



De acordo com o correspondente real da BBC, Jonny Dymond, que falou com fontes do Palácio de Buckhingam, a família real foi «apanhada de surpresa» pelo anúncio uma vez que as conversações sobre o futuro dos duques de Sussex tinham apenas começado e há "problemas complicados" para resolver.