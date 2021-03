Ligado ao Tottenham até 2024, Harry Kane não fecha totalmente a porta a uma saída da equipa londrina orientada por José Mourinho.



«É difícil responder agora. O meu foco está nos próximos dois jogos de Inglaterra, no resto da época com o Tottenham e depois no Campeonato da Europa. Pensar em especulações e rumores seria prejudicial para o meu desempenho», referiu, em entrevista ao «Telegraph».



O avançado inglês admite que apenas vai avaliar o futuro depois do Europeu. «Tento sempre focar-me num objetivo e em trabalhar para estar bem até fim da época pelo Tottenham, ganhar estes jogos de qualificação para o Mundial pela Inglaterra e fazer um grande Europeu. Estou focado em trabalhar dentro de campo até ao final do verão e depois logo veremos o que acontece», sublinhou.



Harry Kane é a figura maior dos «spurs» e já foi por duas vezes o melhor marcador da Premier League.