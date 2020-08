Harry Maguire foi detido na madrugada desta sexta-feira em Mykonos, na Grécia. O defesa-central envolveu-se num incidente durante as férias, mas segundo o Manchester United, tudo tem feito para cooperar com as autoridades.



Segundo as mais recentes informações, Maguire e os seus dois amigos, de 28 e 29 anos, insultaram os polícias à chegada ao local, e ainda os agrediram com socos e pontapés, o que despoletou uma segunda confusão envolvendo o defesa inglês.



O comissário da polícia grega, Petros Vassilakis reportou sobre os acontecimentos da última madrugada.



«Quando a luta foi resolvida, um dos grupos, que envolve o jogador de futebol, começou a insultar os polícias. A dada altura, um deles deu um soco a um polícia, e começou uma segunda luta com os polícias. Os três homens foram presos, mas na tentativa de o fazer, tornaram-se violentos. Mandaram ao chão dois polícias, deram-lhes socos e pontapearam-nos», lê-se no comunicado.



«Neste momento estão presos numa cela em Mykonos», acrescentou o comissário da polícia.



Maguire aguarda agora julgamento, em que vai ser acusado por agressão agravada.