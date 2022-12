Depois de três derrotas seguidas antes do Mundial 2022, o Chelsea voltou às vitórias na receção ao Bournemouth, numa partida da jornada do Boxing Day.



Kai Havertz foi quem mais brilhou no final de tarde chuvoso em Stamford Bridge. O internacional germânico quebrou a resistência dos «cherries» aos 16 minutos com um desvio certeiro depois de um excelente cruzamento de Sterling.

Oito minutos depois do 1-0, os blues chegaram ao segundo da tarde por intermédio de Mason Mount. O médio inglês recebeu um passe de Havertz e à entrada da área, atirou em jeito sem hipóteses de defesa para Mark Travers. Ainda antes do intervalo, os blues tiveram um golo invalidado a Pulisic.



No arranque da segunda parte, Graham Potter foi obrigado a mexer na equipa: Reece James, que havia regressado de lesão, voltou a ter problemas físicos e deu o lugar a Azpilicueta. Por sua vez, o Bournemouth apresentou-se melhor na etapa complementar e esteve perto de encurtar distâncias no marcador não fosse a excelente defesa de Kepa a remate de Ryan Christie.



O encontro ficou também marcado por um momento caricato a envolver Cucurella. O espanhol ficou com a chuteira estragada na sequência de uma dividida contrária e foi forçado a jogar com outra diferente.



Momentos insólitos à parte, o Chelsea triunfou e chegou aos 24 pontos, igualou o Brighton no 7.º lugar e ficou à condição, a dois pontos do Man. United. Por sua vez, o Bournemouth é 14.º com 16 pontos.