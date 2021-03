Eden Hazard é um dos jogadores mais talentosos do mundo, embora as lesões tenham travado a sua afirmação no Real Madrid. O antigo colega do belga no Chelsea, John Obi Mikel, considerou-o como um dos piores jogadores nos treinos.



«Sempre disse que Hazard é um dos jogadores com mais qualidades. Tem tudo: velocidade, potência, habilidade, técnica... Estava apenas atrás de Messi e de Ronaldo. Mas só quando queria. Às vezes dizia 'Se quiser ser tão bom, posso sê-lo. Não tão bom quanto Messi, porque é de outro planeta, mas posso estar perto do nível de Ronaldo ou acima'. Essas foram as palavras que saíram da boca dele. Não é tão dedicado. Não treina bem, aliás, é um dos piores jogadores a treinar daqueles com que joguei», disse, citado pelo «The Athletic».



Apesar da pouca disponibilidade para treinar, o nigeriano lembra que o extremo chegava ao dia dos jogos e era o melhor em campo.



«Chegava ao sábado e ganhava os jogos para o Chelsea, era o melhor em campo. Mas segunda e terça-feira era como se não estivesse nos treinos. Todos lutavam, gritavam e ele não fazia nada disso. Mas depois percebias o quão bom ele era e pensavas: 'Não é justo que alguns tenham tanto talento!'», acrescentou.