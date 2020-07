Jordan Henderson foi eleito esta sexta-feira o melhor jogador da Premier Leaque pelos jornalistas ingleses.

Em comunicado, o Liverpool revela que o capitão dos reds recolheu mais de um quarto dos votos e bateu nomes como Kevin de Bruyne, Virgil van Dijk, Sadio Mané e Marcus Rashford.

«Gostava de dizer o quão grato sou pelo apoio daqueles que votaram em mim. Basta olhar para os vencedores anteriores, muitos dos quais tive a bênção de poder jogar com eles no Liverpool, como o Stevie [Gerrard], o Luis [Suárez] e o Mo [Salah] para saber o quão prestigiado é», disse o internacional inglês, citado na nota do clube.

Jordan Henderson participou em 30 jogos na Premier League pelo Liverpool, apontando quatro golos.

"But as grateful as I am I don’t feel like I can accept this on my own. I don’t feel like anything I’ve achieved this season or in fact during my whole career has been done on my own.



"I hope those who voted for me did so partly to recognise the entire team’s contribution." ✨🔴