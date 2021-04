Thierry Henry é provavelmente o último jogador lendário da história do Arsenal. O avançado francês marcou 228 golos em 377 jogos pela equipa londrina, que ajudou a conquistar sete títulos, entre os quais dois campeonatos de Inglaterra, os últimos do palmarés do Arsenal.

O antigo goleador francês tem até uma estátua no exterior do estádio da antiga equipa e é normal que seja ouvido com atenção (e apreensão) quando se refere ao Arsenal em tom crítico. Como aconteceu agora.

«Eu adoro este clube, mas já não o reconheço. O que acabou de acontecer com esta tentativa de entrar numa liga fechada não faz qualquer sentido para mim», disse numa entrevista ao Telegraph.

Henry deixou ainda fortes críticas à gestão financeira do Arsenal levada a cabo pelo proprietário Stan Kroenke, que disse ter retirado ao clube parte da sua própria identidade. «Lembro-me de que quando cheguei ao clube ouvia muitas vezes dizerem que se tivéssemos de escolher entre o Arsenal e outra equipa da qual gostássemos, devíamos optar pelo Arsenal devido à sua cultura, história e classe. Já não ouço isso e isso magoa-me. Precisamos de recuperar essa identidade.»