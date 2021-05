Histórico! Depois de várias tentativas, o Brentford regressou finalmente ao primeiro escalão do futebol inglês, 74 anos depois da última presença, ao bater o Swansea por 2-0 no play-off de promoção à Premier League.

O histórico clube londrino, eterno rival do Fulham, Queens Park Rangers e Chelsea, já tinha terminado o Championship várias vezes na zona de play-off, mas agora foi a primeira vez que conseguiu dar o passo decisivo para a liga mais mediática do mundo.

Uma vitória que começou a desenhar-se aos 10 minutos no Estádio de Wembley com uma grande penalidade convertida por Ivan Toney, melhor marcador do Championship. Mais dez minutos volvidos e o Brentford duplicou a vantagem, com golo de Emiliano Marcondes, resultado que se manteve até final.

A ténue reação dos galeses do Swansea acabou por desvanecer-se aos 67 minutos, quando a equipa ficou reduzida a dez, por expulsão de Jay Fulton, com um vermelho direto.

A festa foi mesmo dos «abelhas», o símbolo do Brentford que, desta forma, garantiu uma receita astronómica superior a 100 milhões de libras pelos direitos televisivos associados à promoção.

O Brentford será, assim, a 50.ª equipa a jogar a Premier League desde a sua criação em 1992.