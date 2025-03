Os adeptos do Newcastle United acabam de viver uma das tardes mais memoráveis da sua história. Os «magpies» bateram o Liverpool (e foram superiores) na final da Taça da Liga inglesa. Venceram por 2-1 neste domingo.

Desta forma, venceram pela primeira vez em 70 anos um troféu doméstico. Sem contar com os troféus da Championship (segunda divisão), o Newcastle não ganhava uma competição da alta roda do futebol inglês desde 1955 - uma Taça de Inglaterra. Já a Premier League escapa ao Newcastle desde 1927 (!).

A turma de Eddie Howe apresentou-se no Estádio de Wembley de forma muito organizada e comprometida, controlando os intentos do teoricamente superior Liverpool. As primeiras ocasiões de perigo pertenceram ao Newcastle, especialmente em bolas paradas. A altura de jogadores como Dan Burn fazia a diferença, tanto que foi o inglês a abrir o marcador, na sequência de um canto.

Trippier bateu ao segundo poste, aos 45 minutos, onde estava o defesa de 1,98m. Burn cabeceou forte para o poste mais distante e marcou.

Já na segunda parte, houve novo golo de canto por Isak, mas acabou anulado por fora-de-jogo. Pouco depois, o Newcastle voltou a celebrar. Através de um cruzamento puxado ao segundo poste, Murphy amorteceu de cabeça e Isak finalizou de primeira.

Mesmo antes do final do encontro, o Liverpool relançou a discussão do resultado. Marcou por Federico Chiesa na cara de Pope, com uma boa finalização.

Diogo Jota foi titular pelo Liverpool mas acabou por não se evidenciar. A festa pertenceu aos homens do Norte de Inglaterra, que festejaram o tão aguardado título. Havia adeptos do Newcastle a chorar nas bancadas.