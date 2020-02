As contas são simples. Se o Liverpool continuar a vencer os seus jogos, se o Manchester City não somar três pontos e se o Leicester ceder quaisquer pontos possíveis até ao dérbi da cidade dos Beatles, o Liverpool pode sagrar-se campeão em Goodison Park, ante o eterno rival Everton, na 30.ª jornada.

Perante o hipotético cenário, o treinador dos toffees, Carlo Ancelotti, quis sacudir essas contas que podem permitir ao Liverpool festejar na casa do vizinho, ainda que defenda que o mais provável é que seja a equipa de Jurgen Klopp a sagrar-se campeã em Inglaterra na época 2019/2020.

«A ideia é que o Liverpool vai vencer a Premier League, espero que não seja em Goodison Park!», afirmou Ancelotti, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Crystal Palace, da 26.ª jornada, agendado para as 12h30 de sábado.

«Há tantos estádios, porquê em Goodison?», continuou o técnico italiano.

O Everton-Liverpool joga-se a 16 de março. Nesta altura, com 13 jornadas e 39 pontos em disputa, o Liverpool é líder com 73 pontos, mais 22 que o vice-líder Manchester City (51) e mais 24 que o Leicester City, terceiro, com 49.