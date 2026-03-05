O Championship - II Liga inglesa - anunciou, esta quinta-feira, que a partir da próxima temporada (2026/2027) o número de equipas a disputar o play-off de subida aumenta de quatro para seis.

Esta mudança tem como objetivo, refere a Liga Inglesa em comunicado, aumentar o número de jogos, bem como dar mais oportunidades aos clubes de subirem ao topo do futebol inglês.

«A decisão visa aumentar o número de jogos competitivos durante as fases finais da liga, ao mesmo tempo que dá a mais dois clubes a oportunidade de chegar à final do play-off, no Estádio de Wembley ,e subir para a Premier League», refere.

Trevor Birch, chefe executivo, acredita que o aumento do número de jogos fortalece a liga, uma vez que é «um dos pontos altos do calendário».

«Desde a sua introdução em 1986/87, os play-offs tornaram-se um dos pontos altos do calendário futebolístico nacional, com drama, suspense e o risco que tornam a EFL tão especial», referiu.

«Após vários meses de discussão com os clubes e outras partes interessadas, estamos confiantes de que esta mudança fortalece o campeonato como competição e dá a mais clubes e aos seus adeptos uma oportunidade genuína de alcançar a subida.»

Com esta alteração, o quinto lugar joga diante do oitavo e o sexto frente ao sétimo classificado. Os vencedores desses jogos jogam frente ao terceiro e quarto lugar, numa meia-final a duas mãos. Os vencedores disputam a final do play-off, em Wembley, que garante o acesso à Premier League.