Momento caricato antes do Liverpool-Tottenham! Igor Tudor, treinador dos Spurs, confundiu Arne Slot com um membro do gabinete de apoio aos jogadores... do próprio Tottenham.

Refira-se que Allan Dixon, o referido senhor, até estava numa posição que favorecia confusões: em primeiro plano, a olhar para o relvado, com as câmaras de televisão à volta dele. E Igor Tudor, para todos os efeitos, veio de trás e ter-se-á concentrado na careca do senhor.

Mas nada evita a sonora gargalhada com um erro destes, sobretudo tratando-se de alguém de um membro do staff do próprio clube dele.

O Tottenham continua num mau momento, está no 16.º lugar da Premier League, dois pontos apenas acima da zona de despromoção, e nada parece correr bem ao treinador Igor Tudor.

Veja o momento: