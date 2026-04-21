Se 2016 foi o melhor ano da história do Leicester City, 2026 será certamente um dos piores. A equipa que ainda na época passada estava na Premier League acabou despromovida nesta terça-feira à terceira divisão.

Em penúltimo lugar, acima apenas do malogrado Sheffield Wednesday, o Leicester estava obrigado a vencer em casa contra o Hull City para não ser despromovido. O jogo começou logo mal para os adeptos da casa, quando o guarda-redes Asmir Begovic ofereceu o 1-0 aos visitantes.

O Leicester, capitaneado pelo português Ricardo Pereira, esboçou uma reação na segunda parte, com golos de rajada de Jordan James (52m) e Luke Thomas (54m).

No entanto, Oliver McBurnie reestabeleceu o empate aos 64 minutos. O Leicester embarcou numa série de tentativas desesperadas para marcar, mas não conseguiu o 3-2.

Com este resultado, o Leicester cai a uma divisão onde só tinha estado uma vez na sua história (2008/09). Isto acontece dez anos após o clube ter conseguido um triunfo inesperado na Premier League, em 2015/16.

Noutros resultados, o Swansea de Vítor Matos venceu o Queens Park Rangers por 2-1 e somou pela primeira vez na temporada duas vitórias consecutivas fora de casa. Já o Wrexham venceu o Oxford City (1-0) e acalenta ainda a esperança de chegar aos playoffs de subida à Premier League.

Este conjunto de resultados consagrou o Coventry City como campeão da segunda divisão. Além do já promovido Coventry, Ipswich Town, Milwall, Southampton, Middlesbrough e Hull City estão nos lugares cimeiros.