Quase metade das equipas que competem na Liga inglesa vão disputar as competições da UEFA na próxima temporada, algo nunca antes visto no futebol europeu e que se explica com o domínio dos clubes ingleses nas provas continentais, esta época.

No total, nove clubes ingleses [de um total de 20 na Premier League], vão ser distribuídos pelas três provas do calendário futebolístico europeu. E mesmo assim, o campeão mundial em título Chelsea não vai ser uma delas.

Os londrinos não foram além do 10.º lugar no campeonato, fora da zona europeia, meta que o Tottenham, que conquistou a Liga Europa na época passada, também falhou.

Além das habituais sete vagas, Inglaterra viu Aston Villa e Crystal Palace vencerem a Liga Europa e a Liga Conferência, respetivamente, feitos que abriram mais dois lugares europeus na Premier League, um destinado à Liga dos Campeões, garantido pelo Liverpool, e outro à Liga Europa, que será ocupado pelo Palace.

Clubes ingleses que vão disputar as provas da UEFA em 2026/2027

Liga dos Campeões: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Liverpool

Liga Europa: Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace

Liga Conferência: Brighton