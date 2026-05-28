INCRÍVEL: nove clubes ingleses vão disputar provas europeias em 2026/2027
Nunca antes um país teve tantos representantes em competições da UEFA numa só temporada
Nunca antes um país teve tantos representantes em competições da UEFA numa só temporada
Quase metade das equipas que competem na Liga inglesa vão disputar as competições da UEFA na próxima temporada, algo nunca antes visto no futebol europeu e que se explica com o domínio dos clubes ingleses nas provas continentais, esta época.
No total, nove clubes ingleses [de um total de 20 na Premier League], vão ser distribuídos pelas três provas do calendário futebolístico europeu. E mesmo assim, o campeão mundial em título Chelsea não vai ser uma delas.
Os londrinos não foram além do 10.º lugar no campeonato, fora da zona europeia, meta que o Tottenham, que conquistou a Liga Europa na época passada, também falhou.
Além das habituais sete vagas, Inglaterra viu Aston Villa e Crystal Palace vencerem a Liga Europa e a Liga Conferência, respetivamente, feitos que abriram mais dois lugares europeus na Premier League, um destinado à Liga dos Campeões, garantido pelo Liverpool, e outro à Liga Europa, que será ocupado pelo Palace.
Clubes ingleses que vão disputar as provas da UEFA em 2026/2027
Liga dos Campeões: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Liverpool
Liga Europa: Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace
Liga Conferência: Brighton