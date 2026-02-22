Seria difícil imaginar uma tarde pior para os adeptos do Sheffield Wednesday. Uma época horribilis culminou na despromoção da histórica equipa inglesa a 22 de fevereiro, na 33.ª jornada do Championship. É a despromoção mais precoce da história da competição.

Mas o azar não fica por aí. É que o destino anunciado do Wednesday ficou sentenciado no terreno do maior rival, o Sheffield United. Os vizinhos venceram por 2-1 e ficaram com um sorriso nos lábios.

Foi um jogo em que o United teve até grande parte da partida com apenas dez homens, após expulsão de Kalvin Phillips, jogador emprestado pelo Manchester City.

O primeiro golo da equipa da casa chegou aos 90 segundos de jogo, com Patrick Bamford a anotar. Harrison Burrows fez o 2-0 mais tarde. Charlie McNeil marcou o golo de honra.

O desnorte do Sheffield Wednesday é tanto que ainda teve uma expulsão -Gabriel Otegbayo, aos 90 minutos.

O Sheffield Wednesday teve uma dedução de 18 pontos por parte da FA, devido a violações dos regulamentos no que concerne à saúde financeira do clube. Continuam com menos sete pontos (!) a 13 jogos do final. A equipa soma apenas uma vitória e oito empates.