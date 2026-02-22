INCRÍVEL: Sheffield Wednesday despromovido em fevereiro contra o maior rival
Derrota contra o Sheffield United ditou despromoção mais precoce de sempre no Championship
Seria difícil imaginar uma tarde pior para os adeptos do Sheffield Wednesday. Uma época horribilis culminou na despromoção da histórica equipa inglesa a 22 de fevereiro, na 33.ª jornada do Championship. É a despromoção mais precoce da história da competição.
Mas o azar não fica por aí. É que o destino anunciado do Wednesday ficou sentenciado no terreno do maior rival, o Sheffield United. Os vizinhos venceram por 2-1 e ficaram com um sorriso nos lábios.
Foi um jogo em que o United teve até grande parte da partida com apenas dez homens, após expulsão de Kalvin Phillips, jogador emprestado pelo Manchester City.
O primeiro golo da equipa da casa chegou aos 90 segundos de jogo, com Patrick Bamford a anotar. Harrison Burrows fez o 2-0 mais tarde. Charlie McNeil marcou o golo de honra.
O desnorte do Sheffield Wednesday é tanto que ainda teve uma expulsão -Gabriel Otegbayo, aos 90 minutos.
O Sheffield Wednesday teve uma dedução de 18 pontos por parte da FA, devido a violações dos regulamentos no que concerne à saúde financeira do clube. Continuam com menos sete pontos (!) a 13 jogos do final. A equipa soma apenas uma vitória e oito empates.