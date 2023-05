O Newcastle empatou sem golos com o Leicester, mas a noite foi de festa no nordeste de Inglaterra.



O ponto conquistado frente aos «foxes» permitiu aos «mapgies» confirmarem o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o que não acontecia há 20 anos.



Ainda assim, o conjunto de Howe fez (e muito) por ganhar a partida. Não faltaram oportunidades ao Newcastle que acertou por três vezes no ferro da baliza de Iversen. O jogo foi, como se percebe, de domínio total dos «magpies», faltando apenas o golo.



O Newcastle não marcou e apanhou um enorme susto já no período de descontos. Na melhor ocasião do Leicester em todo o encontro, Castagne viu Pope evitar o que seria o golo da vitória com uma defesa espetacular.



O Newcastle chegou assim aos 70 pontos e já se sabe que vai terminar no terceiro ou quarto lugares, posições que dão entrada direta na Champions. Por sua vez, o Leicester partilha a antepenúltima posição da Premier League com o Leeds e não depende de si para alcançar a permanência na Premier League.



