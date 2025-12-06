O Charlton emitiu uma nota a comunicar o falecimento de um adepto que se sentiu mal no jogo deste sábado, frente ao Portsmouth, do Championship, de Inglaterra.

«O clube lamenta informar que um adepto do Charlton Athletic faleceu após uma emergência médica durante o jogo de hoje no The Valley contra o Portsmouth», pode ler-se na nota.

A partida foi interrompida aos 12 minutos, para assistência médica, mas alguns minutos depois o árbitro confirmou a suspensão do encontro.

«O clube gostaria de agradecer ao staff do Charlton e à equipa de primeiros socorros que fizeram tudo o que era possível, mas infelizmente o adepto acabou por falecer hospital.»

Depois de assistido na Covered End Lower, o adepto foi levado para o hospital, onde acabou por falecer.

O emblema deixou ainda um agradecimento ao todos os presentes na Covered End Lower pela «paciência e compreensão demonstradas durante o desenrolar da tragédia».