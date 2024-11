Edu deixou o cargo de diretor desportivo do Arsenal, confirmou o emblema londrino esta segunda-feira.

«Foi uma jornada especial. Adorei trabalhar com colegas excelentes nas equipas masculinas, femininas e de formação, especialmente com o Mikel [Arteta], que se tornou um grande amigo. Agora é hora de procurar um desafio diferente. O Arsenal permanecerá sempre no meu coração», disse Edu, em declarações aos meios de comunicação dos londrinos.

A saída de Edu, escreve o The Athletic, deve-se ao novo projeto que terá pela frente, no grupo do grego Evangelos Marinakis, proprietário da SAD do Rio Ave. O brasileiro vai trabalhar no Nottingham Forest, treinador pelo português Nuno Espírito Santo.

O dirigente brasileiro, que integrou o plantel dos «Invencíveis», regressou ao Arsenal em 2019 para assumir a função de diretor técnico. Desde 2022, estava responsável pelas equipas masculina e feminina, além do futebol de formação dos «gunners».

Edu foi, juntamente com Mikel Arteta, responsável pela recente reorganização do Arsenal, que voltou a lutar pela Premier League.