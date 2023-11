O Arsenal criticou os «erros inaceitáveis de arbitragem e de VAR», num comunicado emitido este domingo.

O clube sofreu em Newcastle, no sábado, a primeira derrota da época no campeonato, com o golo decisivo, marcado por Gordon, a ser validado após quatro minutos de verificação do VAR.

Foram analisadas situações distintas, incluindo a possibilidade de a bola ter saído de campo no início da jogada, uma falta sobre Gabriel e um potencial fora de jogo na confusão que levou ao golo de Gordon.

O entendimento foi que não havia um ângulo claro que mostrasse se a bola tinha ou não saído do campo e o golo contou mesmo.

Mikel Arteta foi muito duro nas críticas, no final da partida.

E, no dia seguinte ao jogo, o Arsenal apoiou os comentários do treinador, através de um comunicado publicado no site oficial do clube.

O Arsenal «apoia incondicionalmente os comentários de Mikel Arteta após o jogo, depois de mais erros inaceitáveis de arbitragem e VAR no sábado à noite», diz a declaração.

«Gostaríamos também de reconhecer o enorme esforço e desempenho dos nossos jogadores e dos adeptos que viajaram até St James' Park», acrescenta o texto.

O clube passa, depois, ao ataque, afirmado que «a Premier League é a melhor liga do mundo, com os melhores jogadores, treinadores e adeptos, que merecem melhor». Pelo que, o organismo que gere os árbitros em Inglaterra «precisa urgentemente de abordar o nível da arbitragem e de se concentrar em ações que façam avançar, em vez de análises retrospetivas, tentativas de explicação e pedidos de desculpa».

O comunicado do clube conclui com uma manifestação de vontade de ajudar:

«Apoiamos os esforços contínuos do chefe da arbitragem, Howard Webb, e gostaríamos de trabalhar em conjunto para alcançar os padrões de arbitragem de classe mundial que a nossa liga exige».