Pequena surpresa na Premier League.



O Aston Villa empatou em casa frente ao Sheffield United (1-1) e falhou a possibilidade de se isolar na liderança da competição. Como seria de esperar, os «villans» criaram mais ocasiões de golo e tiveram mais posse de bola, mas não conseguiram superar a boa organização dos «blades».



O conjunto de Birmingham conseguiu marcar aos 59 minutos por Leon Baley, mas o lance acabou invalidado pelo VAR por falta de Ramsey no início do lance. Não marcou a equipa de Unai Emery, marcou o Sheffield United por Archer. O avançado surgiu solto na área e concluiu na perfeição o cruzamento de Hamer.



Duran, Moreno e Zaniolo já tinham saltado do banco para tentar chegar ao triunfo. O melhor que o Aston Villa conseguiu foi empatar a contenda aos 90+9 pelo internacional italiano depois de um erro na saída do guarda-redes Foderingham.



Apesar do empate, o Aston Villa igualou à condição o líder Arsenal com 39 pontos. Os «gunners» jogam em Anfield, este sábado, diante do Liverpool - terceiro com 38 pontos. Por sua vez, o Sheffield United igualaram o Luton Town com nove pontos no antepenúltimo lugar.



Classificação da Premier League