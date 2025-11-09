Depois de Aston Villa, Manchester United e Liverpool, foi a vez do Newcastle cair na casa do Brentford (3-1). Nem o golo de Barnes, aos 27 minutos, valeu aos Magpies, que viram os londrinos virarem o marcador na segunda parte, por Kevin Schade (56m) e Igor Thiago (78m, de penálti, e 90+5m), que bisou. Pelo meio, Dan Burn foi expulso nos forasteiros.

Ainda na 11.ª jornada da Premier League, Crystal Palace e Brighton empataram a zero, enquanto o Aston Villa goleou o Bournemouth por 4-0. Os Cherries atiraram uma bola ao ferro da baliza dos Villans e desperdiçaram um penálti, por Semenyo (67m), falhanços aproveitados pela equipa de Birmingham, que construiu o resultado com os golos de Buendía (28m), Onana (40m), Ross Barkley (77m) e Malen (82m).

Em Nottingham, o treinador do Forest, Sean Dyche, estreou-se a vencer, na Liga inglesa, num jogo em que a sua equipa deu a volta a uma desvantagem inicial na receção ao Leeds (3-1).

No primeiro quarto de hora, Lukas Nmecha e Sangaré marcaram e deixaram o resultado em 1-1. A igualdade foi desfeita aos 68 minutos, por Gibbs-White, tendo Elliot Anderson fechado as contas, de penálti, no tempo de compensação.

A 11.ª jornada da Premier League encerra com o Manchester City-Liverpool, que arranca às 16h30 deste domingo.