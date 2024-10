O Fulham esteve a escassos minutos de quebrar o jejum de triunfos. No entanto, os «cottagers» não conseguiram segurar o 0-1 e sofreram o empate aos 90+5 pelo ex-Portimonense Beto.



O conjunto de Marco Silva criou a primeira ocasião de golo por Traoré, aos 27 minutos, mas na resposta os toffees marcaram por Calvert-Lewin, mas o lance foi invalidado por fora de jogo do inglês. Apesar de os londrinos terem ameaçado o golo por Jiménez ainda antes do intervalo foi Alex Iwobi, ex-Everton, a abrir o ativo.



Em vantagem, o Fulham teve oportunidades para ampliar a vantagem enquanto os «toffees» pareciam incapazes de inverter a situação. Porém, Beto saltou do banco aos 81 minutos e depois de uma primeira ameaça, marcou mesmo após cruzamento de Ashley Young.



O empate deixa Fulham com 12 pontos no décimo lugar e o Everton logo atrás com nove pontos.



Classificação da Premier League