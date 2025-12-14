No último jogo do dia na Premier League, Brentford e Leeds empataram a uma bola, em Londres, mantendo-se ambos numa zona turbulenta da tabela classificativa.

Após uma primeira parte que deixou poucas saudades, Jordan Henderson desfez o nulo ao minuto 70, adiantando os londrinos no marcador. Foi o primeiro golo do internacional inglês pelos Bees, marcado no 600.º jogo do médio em Inglaterra.

A resposta do Leeds, que rematou bem mais do que o adversário ao longo do encontro (18 contra 7), surgiu ao minuto 82, quando Dominic Calvert-Lewin repôs a igualdade. O avançado vive um grande momento de forma, uma vez que marca há quatro jornadas consecutivas.

O empate mantém as duas equipas separadas por quatro pontos, com vantagem para o Brentford, que é 14.º classificado com 20 pontos. O Leeds é a primeira equipa cima da “linha de água” na Liga inglesa, com 16.