Inglaterra: Bruno Fernandes foi o rei das ocasiões criadas na 28.ª jornada
Internacional português foi preponderante na vitória do Manchester United frente ao Crystal Palace
Quem viu o jogo, ou pelo menos o resumo, rapidamente percebeu que Bruno Fernandes esteve na esmagadora maioria dos lances de perigo criados pelo Manchester United frente ao Crystal Palace, partida da 28.ª jornada da Liga inglesa que os red devils venceram por 2-1.
Saltam imediatamente à vista o golo que marcou, de penálti, e a assistência para Benjamin Sesko completar a reviravolta, mas a influência de Bruno no jogo ofensivo do United, no passado domingo, foi muito mais ampla.
O internacional português criou um total de seis ocasiões de golo durante o encontro, entre cruzamentos e passes de rutura, como o que isolou Matheus Cunha no lance da grande penalidade, que resultou ainda na expulsão do defesa do Palace, Maxence Lacroix.
Esse registo foi mesmo o melhor da 28.ª jornada da Premier League, de acordo com os dados compilados pelo SofaScore, parceiro do Maisfutebol.
Bruno Fernandes ficou à frente de Bukayo Saka, que se ficou pelas cinco ocasiões criadas no dérbi londrino entre Arsenal e Chelsea.
Logo a seguir, com quatro, surgem quatro jogadores, entre eles o internacional português Matheus Nunes, do Manchester City, que esteve em bom plano no triunfo por 1-0 frente ao Leeds.
Voltando a Bruno Fernandes, chegou, no último domingo, aos sete golos e às 13 assistências na Premier League.
Neste último item, detém (de longe) o melhor registo da prova. O segundo posto neste ranking é partilhado por Rayan Cherki e Erling Haaland, ambos do Manchester City, com sete passes para golo.