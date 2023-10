Bruno Fernandes marcou o melhor golo do mês de setembro da Premier League, informou o organismo.



O internacional português arrecadou a distinção graças ao golaço, de primeira, que marcou na visita do Manchester United a Turf Moor, casa do Burnley, no dia 23 de setembro. O médio superou a concorrência d colega de equipa Hannibal Mejbri, de Jhon Durán (Crystal Palace), Leandro Trossard (Arsenal), Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest), Miguel Almirón (Newcastle), Joachim Andersen (Crystal Palace) e Julián Álvarez (Manchester City).



Esse foi, de resto, um dos dois golos que o Bruno Fernandes dos red devils marcou na atual edição da competição.

One to watch over and over again 🔁 pic.twitter.com/N7MbNbr8yd — Premier League (@premierleague) October 13, 2023