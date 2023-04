Com sete jogos por disputar até ao fim do Championship, o Burnley garantiu a subida à Premier League.



Os «clarets» confirmaram a promoção com um triunfo no estádio Riverside, casa do Middlesbrough, por 2-1 com golos de Ashley Barnes e de Connor Roberts. A vitória permitiu à equipa liderada por Kompany - segunda experiência como técnico - chegar aos 87 pontos e festejar a presença no escalão máximo do futebol inglês em 2023/24.



Esta foi, de resto, uma temporada de domínio do Burnley no Championship. Melhor ataque e melhor defesa da prova, os «clarets» registaram 25 vitórias, 12 empates e duas derrotas em 39 jogos.



Lembre-se que o Burnley foi uma das equipas despromovidas da Premier League na época anterior. Regressa um ano depois, portanto.