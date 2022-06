Cristiano Ronaldo está nomeado para jogador do ano da Premier League pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) ingleses.



O internacional português já ganhou, recorde-se, a distinção em duas ocasiões: 2006/07 e 2007/08. Esta temporada o avançado marcou 18 golos em 30 jogos no campeonato inglês, além de ter feito ainda três assistências.



Cristiano Ronaldo concorre pelo prémio com Van Dijk (Liverpool), Kevin de Bruyne (Man. City), Mo Salah (Liverpool) e Sadio Mané (Liverpool).



No que respeita ao prémio de Jogador Jovem do Ano, os nomeados são Smith-Rowe (Arsenal), Bukayo Saka (Arsenal), Connor Gallagher (Crystal Palace), Jacob Ramsey (Aston Villa), Phil Foden (Man. City) e Reece James (Chelsea).