O Crystal Palace goleou o Leeds United por 5-1, em Elland Road, numa partida da 30.ª jornada da Premier League.



O conjunto da casa até marcou primeiro por Bamford, aos 21 minutos. Porém, os «eagles» reagiram ainda antes do intervalo por Marc Guehi. A partir daí, o Crystal Palace partiu para uma segunda parte arrasadora.



O conjunto de Roy Hodgson, que já havia vencido o jogo inicial no regresso aos londrinos, deu a volta ao encontro com um golo de Ayew (53m). Volvidos três minutos, Eze fez o 3-1 e deixou o Leeds praticamente fora da partida.



Os «eagles» chegaram à goleada com um golo de Odsonne Edouard, aos 69 minutos, e confirmaram a humilhação com o bis de Ayew à entrada para os dez minutos finais.



O Crystal Palace é assim 12.º colocado com 33 pontos, a seis do Chelsea. Por sua vez, o Leeds United continua perto da zona perigosa da tabela: é 16.º com 29 pontos, mais dois que a primeira equipa em zona de descida.



Classificação da Premier League