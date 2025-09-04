Daniel Levy demitiu-se da presidência do Tottenham após quase 25 anos, anunciou esta quinta-feira o emblema inglês.

Sob a liderança de Daniel Levy, o Tottenham conquistou dois títulos: uma Taça da Liga inglesa (2007/08) e a Liga Europa na temporada passada. O legado fica marcado pela construção do novo estádio, um dos mais modernos da Europa e com capacidade para mais de 60 mil lugares.

No entanto, Levy também foi alvo de muitas críticas ao longo dos anos, com os adeptos a acusarem o dirigente de desvalorizar o plano desportivo e estar extremamente preocupado com as finanças do clube. Além disso, a política de contratações e a postura inflexível no mercado também mereceram muitos reparos nos 25 anos de gestão.

Um dos maiores críticos até foi o português José Mourinho, despedido em abril de 2021, a uma semana da final da Taça da Liga inglesa.

Com a contratação de Thomas Frank para suceder a Ange Postecoglou, Daniel Levy chegou aos 13 treinadores no seu legado.

A sucessão de Levy já estava a ser trabalhada ao longo dos últimos meses nos bastidores. Vinai Venkatesham assumiu o cargo de CEO, enquanto Peter Charrington vai tornar-se no presidente não executivo do Tottenham.