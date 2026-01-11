Inglaterra: defesa do Liverpool não joga mais esta temporada
Conor Bradley sofreu uma lesão grave no joelho no jogo com o Arsenal
Más notícias para o Liverpool: a temporada acabou para o lateral-direito Conor Bradley, que sofreu uma lesão grave no joelho.
O defesa de 22 anos saiu lesionado em tempo de descontos no nulo com o Arsenal, após pousar mal a perna no relvado. Na sequência do lance, Bradley ainda foi empurrado por Gabriel Martinelli para fora das quatro linhas.
Segundo a imprensa inglesa, a lesão em causa não está relacionada com o ligamento cruzado anterior, mas vai obrigar Bradley a passar por uma cirurgia.
O lateral-direito vai falhar o play-off com Itália, em março, e, na melhor das hipóteses, está em dúvida para o Mundial 2026, caso a Irlanda do Norte se apure.
Bradley soma 21 jogos e duas assistências pelo Liverpool na presente temporada.
Liverpool FC can confirm Conor Bradley has sustained a significant knee injury.— Liverpool FC (@LFC) January 11, 2026