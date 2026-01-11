Más notícias para o Liverpool: a temporada acabou para o lateral-direito Conor Bradley, que sofreu uma lesão grave no joelho.

O defesa de 22 anos saiu lesionado em tempo de descontos no nulo com o Arsenal, após pousar mal a perna no relvado. Na sequência do lance, Bradley ainda foi empurrado por Gabriel Martinelli para fora das quatro linhas.

Segundo a imprensa inglesa, a lesão em causa não está relacionada com o ligamento cruzado anterior, mas vai obrigar Bradley a passar por uma cirurgia.

O lateral-direito vai falhar o play-off com Itália, em março, e, na melhor das hipóteses, está em dúvida para o Mundial 2026, caso a Irlanda do Norte se apure.

Bradley soma 21 jogos e duas assistências pelo Liverpool na presente temporada.

