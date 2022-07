Diogo Jota não vai disputar a Supertaça inglesa contra o Manchester City, revelou Jurgen Klopp.



Durante a digressão asiática dos «reds», o internacional português ressentiu-se de uma lesão sofrida em junho, ao serviço da seleção, diante da Suíça, e não participou no encontro de preparação com o Manchester United. Por sua vez, Alisson, que também está com problemas físicos, vai estar apto para o confronto com os «citizens».



«Acho que o Ali tem hipóteses de estar pronto para o City. O Diogo não», limitou-se a referir o alemão, em conferência de imprensa.



Recorde-se que a Community Shield entre Manchester City e Liverpool vai jogar-se a 30 de julho, no King Power, estádio do Leicester City.