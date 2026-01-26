O quarto golo de Thierno Barry nos últimos cinco jogos para a Premier League ajudou o Everton a somar um ponto na receção ao Leeds (1-1), na partida que colocou um ponto final na 23.ª jornada da competição.

Os peacocks adiantaram-se no marcador aos 28 minutos, pelo defesa James Justin, aproveitando a apatia geral na defesa adversária, e só não foram para o intervalo a vencer por 2-0 porque Dominic Calvert-Lewin, no reencontro com a sua antiga, acertou no poste ao minuto 34.

O Leeds manteve o ascendente até à hora de jogo, quando Thierno Barry deixou um primeiro aviso, obrigando Karl Darlow a uma defesa difícil aos 63 minutos.

Pouco depois, o avançado francês não perdoou, igualando o resultado com um desvio ao primeiro poste (76m). O Everton carregou em busca da reviravolta, que só foi travada pela barra da baliza do Leeds, que ao minuto 78 desviou um remate de fora da área de Gueye.

O ponto somado esta noite permite aos toffees igualarem na tabela o Brentford, o Newcastle e o Sunderland, todos com 33 pontos. A sete de distância segue o Leeds, perto da “linha de água”.