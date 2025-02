Depois do empate assegurado nos descontos com o Liverpool, o Everton foi até casa do Crystal Palace vencer por 2-1, na 25.ª jornada do campeonato inglês.

Os «eagles» até tiveram um golo anulado aos 20 minutos, mas foram para intervalo a perder, graças ao golo de Beto, ex-Portimonense que já tinha marcado no dérbi de Merseyside. Aos 42 minutos, Carlos Alcaraz conduziu o contra-ataque e serviu o internacional pela Guiné-Bissau, que marcou perante a saída de Dean Henderson.

O Crystal Palace chegou à igualdade logo a abrir a segunda parte, por Jean-Philippe Mateta (47m), mas Alcaraz garantiu o triunfo aos «toffees» em cima do minuto 80.

O Everton ultrapassa, à condição, o Manchester United e é agora 13.º classificado, com 30 pontos, mais um do que a equipa de Ruben Amorim, que vai defrontar o Tottenham nesta ronda. Já o Crystal Palace, também tem 30 pontos, mas é 12.º colocado.