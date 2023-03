Após sete jogos invicto em todas as competições, o Fulham voltou a perder. No fecho da 26.ª jornada da Premier League, os «cottagers» saíram derrotados do dérbi com o Brentford (3-2).



Em casa dos «Bees», Marco Silva não teve João Palhinha, por castigo, e viu a sua equipa ser completamente banalizada pelo adversário. Aos cinco minutos, já o Brentford tinha criado duas oportunidades para marcar, ambas por Mbeumo. O camaronês teve uma perdida escandalosa aos quatro minutos e no minuto seguinte, viu Leno negar-lhe o golo.



O guarda-redes alemão do Fulham foi impotente para travar o disparo de Pinnock que desviou em Ream, aos seis minutos. O conjunto de Thomas Frank continuou em busca do 2-0 e por pouco Mbeumo não dobrou a vantagem.



Já depois de Toney ter deixado novo aviso, o Fulham conseguiu aproximar-se da baliza de David Raya. Na sequência de um livre, Andreas Pereira atirou à trave e na recarga, Solomon marcou um dos golos mais fáceis da carreira.



O empate era lisonjeiro para os «cottagers» ao intervalo. E logo a abrir o segundo tempo, Diop travou em falta um adversário na área e de penálti, Ivan Toney devolveu a vantagem ao Brentford. Em desvantagem, Marco Silva lançou Wilson e Reid no encontro e mais tarde, Cedric e Carlos Vinícius.



O lateral-direito português teve uma entrada infeliz no encontro. O defesa aliviou mal a bola, esta ficou para Toney e o Brentford aproveitou para chegar ao 3-1 por Jensen. O Fulham teve, por seu turno, o mérito de não ter desistido e ainda conseguiu reduzir por Vinícius, no último suspiro,



O Brentford aumentou para 12 a série de jogos sem perder na Premier League e chegou aos 38 pontos, dividindo o 8.º lugar com o Brighton. Com mais um ponto, segue o Fulham, na 7.ª posição.



Classificação da Premier League