Inglaterra: Forest de Vítor Pereira salva-se no fim, Beto marca pelo Everton
Nottingham chega ao empate frente ao Newcastle aos 88 minutos, «toffees» somam ponto na casa do Crystal Palace
Nottingham chega ao empate frente ao Newcastle aos 88 minutos, «toffees» somam ponto na casa do Crystal Palace
O Nottingham Forest, de Vítor Pereira, e o Everton, com um golo do luso-guineense Beto, empataram frente a Newcastle [1-1] e Crystal Palace [2-2], respetivamente, na 36.ª jornada da Premier League.
No City Ground, o Nottingham Forest sofreu para evitar a derrota frente ao Newcastle. A equipa de Vítor Pereira dividiu bem o jogo com os Magpies, enfrentou um inspirado Nick Pope na baliza adversária e acabou por sofrer o 1-0 pelo recém-entrado Harvey Barnes [74m].
O Newcastle, diga-se, também teve as suas oportunidades, a melhor das quais saída dos pés de Osula, que, na execução de um livre frontal, atirou à barra da baliza defendida por Matz Sels [67m].
Só que, numa altura em que os forasteiros pareciam ter a situação controlada, os Tricky Trees chegaram ao empate, pelo médio Elliot Anderson, a dois minutos dos 90.
O Nottingham Forest amplia a série invicta na Premier League, já lá vão mais de dois meses desde a última derrota, enquanto o Newcastle chegou aos 46 pontos, somando menos três do que o Everton, que este domingo empatou na casa do Crystal Palace.
A equipa de Liverpool esteve por duas vezes na frente do marcador, em Londres, mas deixou-se sempre empatar. O segundo golo dos Toffees foi apontado pelo luso-guineense Beto, aos 47 minutos.
Em cima do minuto 90, o médio do Palace, Adam Wharton, acertou no poste da baliza defendida por Pickford, naquela que foi a última grande oportunidade da partida.
Para as 16h30 está agendado o West Ham-Arsenal, dérbi londrino importantíssimo para as contas do título e da fuga à despromoção.