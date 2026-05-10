O Nottingham Forest, de Vítor Pereira, e o Everton, com um golo do luso-guineense Beto, empataram frente a Newcastle [1-1] e Crystal Palace [2-2], respetivamente, na 36.ª jornada da Premier League.

No City Ground, o Nottingham Forest sofreu para evitar a derrota frente ao Newcastle. A equipa de Vítor Pereira dividiu bem o jogo com os Magpies, enfrentou um inspirado Nick Pope na baliza adversária e acabou por sofrer o 1-0 pelo recém-entrado Harvey Barnes [74m].

O Newcastle, diga-se, também teve as suas oportunidades, a melhor das quais saída dos pés de Osula, que, na execução de um livre frontal, atirou à barra da baliza defendida por Matz Sels [67m].

Só que, numa altura em que os forasteiros pareciam ter a situação controlada, os Tricky Trees chegaram ao empate, pelo médio Elliot Anderson, a dois minutos dos 90.

O Nottingham Forest amplia a série invicta na Premier League, já lá vão mais de dois meses desde a última derrota, enquanto o Newcastle chegou aos 46 pontos, somando menos três do que o Everton, que este domingo empatou na casa do Crystal Palace.

A equipa de Liverpool esteve por duas vezes na frente do marcador, em Londres, mas deixou-se sempre empatar. O segundo golo dos Toffees foi apontado pelo luso-guineense Beto, aos 47 minutos.

Em cima do minuto 90, o médio do Palace, Adam Wharton, acertou no poste da baliza defendida por Pickford, naquela que foi a última grande oportunidade da partida.

Para as 16h30 está agendado o West Ham-Arsenal, dérbi londrino importantíssimo para as contas do título e da fuga à despromoção.