Duas derrotas depois, o Fulham voltou a sorrir na Premier League. A equipa orientada pelo português Marco Silva venceu na casa do Burnley (3-2) e passa a respirar melhor na tabela, ao contrário dos Clarets, que permanecem no penúltimo lugar da tabela classificativa.

Ao minuto nove, Emile Smith-Rowe aproveitou uma desatenção da defesa do Burnley, na sequência de um pontapé de canto, para adiantar o Fulham no marcador.

Num jogo vivo, com várias oportunidades junto das duas balizas, a equipa da casa, que contou com Florentino Luís no onze inicial, respondeu a meio da primeira parte por Lesley Ugochukwu, que, isolado por Cullen, não perdoou na cara de Bernd Leno.

Só que, à passagem da meia hora, os londrinos voltaram a colocar-se na frente do marcador, por Bassey, na finalização de um lance abrilhantado pela receção da bola por parte Harry Wilson, antes do cruzamento que resultou no 2-1.

O avançado galês ampliou a vantagem dos Cottagers aos 58 minutos, na sequência de um contra-ataque perfeito, mas o Burnley ainda conseguiria reduzir para a margem mínima, perto do minuto 90, por Oliver Sonne.

O triunfo permite ao Fulham chegar aos 20 pontos na Liga inglesa, somando agora mais 10 do que o adversário deste sábado.

Às 20h00 arranca o último jogo do dia referente à 16.ª jornada da Premier League, entre Arsenal e Wolverhampton.