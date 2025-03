Domingo de glória para o Fulham, de Marco Silva, e o Arsenal, que venceram em casa os rivais Tottenham e Chelsea, respetivamente.

Em Craven Cottage, o Fulham venceu o Tottenham, por 2-0, com o jogo a ficar resolvido nos minutos finais. Rodrigo Muniz desfez o nulo aos 78 minutos e dez minutos depois foi a vez de Ryan Sessegnon dilatar a vantagem. Com a vitória, a turma de Marco Silva fica na oitava posição na Premier League, com 45 pontos.

Já o Arsenal derrotou o Chelsea por 1-0, com um golo solitário de Mikel Merino aos 20 minutos. Nos «blues» destaca-se a titularidade de Pedro Neto, que viu o cartão amarelo aos 52 minutos devido a protestos.

Desta forma, os «gunners» não desarmam e conquistam os três pontos, 58 no total, e mantêm a pressão ao líder da Liga inglesa, o Liverpool com 70.