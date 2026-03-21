Vindo de três jogos consecutivos sem vencer – e sem marcar – o Fulham, comandado pelo português Marco Silva, voltou aos triunfos, este sábado. Em Craven Cottage, os londrinos venceram o Burnley, por 3-1, na 31.ª jornada da Liga inglesa.

Os forasteiros chegaram à vantagem em cima da hora de jogo, por intermédio de Zian Flemming.

No entanto, a resposta dos «cottagers» não tardou. Aos 67 minutos, Joshua King aproveitou uma má saída da baliza do guarda-redes e encostou para o empate. Já aos 73, Harry Wilson, através de uma iniciativa individual, completou a cambalhota no marcador.

Em tempo de descontos, o ex-Benfica Raúl Jiménez (90+5m) fechou as contas da partida, de penálti.

Com este triunfo, o Fulham sobe, à condição, ao oitavo lugar do campeonato inglês, com 44 pontos, a cinco do Liverpool, quinto classificado, em zona de apuramento para as provas europeias.

Já o Burnley, que contou com o português Florentino no banco e o ex-Sporting Marcus Edwards como suplente utilizado, mantém-se na 19.ª e penúltima posição, com 20 pontos, a nove do Nottingham, de Vítor Pereira (17.º), já em zona de permanência.