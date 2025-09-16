Inglaterra: Grimsby e dupla da Premier League nos «oitavos» da Taça da Liga
Brentford e Crystal Palace vencem nos penáltis, enquanto o «carrasco» do Manchester United bateu o Sheffield Wednesday
Brentford e Crystal Palace, que competem na Premier League, e o Grimsby Town, do quarto escalão do futebol inglês e “carrasco” do Manchester United na eliminatória anterior, qualificaram-se para os oitavos de final da Taça da Liga.
Em Londres, Brentford e Aston Villa empataram a uma bola no tempo regulamentar, marcaram Harvey Elliott para os Villans e Aaron Hickey para os Bees. No desempate por penáltis, os londrinos venceram por 4-2, com o português Fábio Carvalho a converter uma das tentativas.
O Crystal Palace também necessitou dos penáltis para eliminar o Millwall (4-2), num encontro que chegou empatado ao fim do tempo regulamentar (1-1), com Ryan Leonard a marcar para os visitantes, já aos 90+1 minutos, em resposta ao golo inaugural do norte-americano Chris Richards, aos 72 minutos.
No restante jogo desta terça-feira, o Grimsby Town venceu na casa do Sheffield Wednesday por 1-0. Jaze Kabia apontou o único golo da partida no início da segunda parte.