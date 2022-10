Duas vezes Ivan Toney.



O avançado foi o herói do triunfo do Brentford na receção ao Brighton (2-0), na partida que inaugurou a 11 ronda da Premier League.



O atacante, de 26 anos, começou a desequilibrar a partida a favor dos «Bees» aos 27 minutos. Depois de um cruzamento de Onyeka, Toney desviou de calcanhar para o fundo da baliza de Sánchez. Na segunda parte, Toney conquistou um penálti que o próprio concretizou em golo e coroou uma noite sensacional no seu centésimo jogo pelo Brentford.



O Brentford é 7.º colocado e ficou a um ponto do Brighton, sexto classificado.



Classificação da Premier League