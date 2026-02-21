James Milner inscreveu o seu nome na lista dourada de jogadores com mais presenças em jogos da Premier League em toda a história da competição.

O médio inglês alcançou esse feito na tarde deste sábado ao participar no Brighton-Brentford, no seu 654.º jogo na primeira divisão inglesa.

Milner representou o Leeds United, Newcastle United, Manchester City, Liverpool e Brighton, conquistando dois títulos da Premier League no Etihad e um em Merseyside. A maioria das 654 partidas de Milner na Premier League foi pelo Liverpool.

Aos 40 anos, ultrapassou o registo de Gareth Barry, antigo jogador do Everton, e nomes como Ryan Giggs, Frank Lampard ou Gary Speed (já falecido).

Porém, não é o jogador com mais minutos. Dado o facto de ter sido suplente muitas vezes na carreira, Barry tem mais 13 mil minutos do que Milner (54,439 contra 40,476).