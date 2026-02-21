Inglaterra: James Milner bate recorde de jogos na Premier League
Capitão do Brighton ultrapassou Gareth Barry
James Milner inscreveu o seu nome na lista dourada de jogadores com mais presenças em jogos da Premier League em toda a história da competição.
O médio inglês alcançou esse feito na tarde deste sábado ao participar no Brighton-Brentford, no seu 654.º jogo na primeira divisão inglesa.
Milner representou o Leeds United, Newcastle United, Manchester City, Liverpool e Brighton, conquistando dois títulos da Premier League no Etihad e um em Merseyside. A maioria das 654 partidas de Milner na Premier League foi pelo Liverpool.
Aos 40 anos, ultrapassou o registo de Gareth Barry, antigo jogador do Everton, e nomes como Ryan Giggs, Frank Lampard ou Gary Speed (já falecido).
Porém, não é o jogador com mais minutos. Dado o facto de ter sido suplente muitas vezes na carreira, Barry tem mais 13 mil minutos do que Milner (54,439 contra 40,476).
James Milner becomes the most capped player in Premier League history 👑 pic.twitter.com/jtSbbxcFmY— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 21, 2026