Michael Palmer faleceu, no último sábado, após ter colapsado durante a partida entre o Crowland Town e o Leverington, a contar para a Peterborough & District Football League, uma liga amadora inglesa.



A informação foi divulgada pelo Crowland Town, clube que o jovem de 23 anos representava. O atleta caiu inanimado, ainda foi transportado para uma unidade hospitalar, mas acabou por não resistir.



«Como alguns de vocês já devem saber, o Crowland Town FC perdeu ontem tragicamente um dos nossos enquanto jogava o jogo que tanto amava. O nosso jogador Michael Palmer colapsou tragicamente durante o jogo e nunca recuperou a consciência. Era a pessoa mais gentil e atenciosa, e um adepto apaixonado do Manchester United. Sempre se esforçou em fazer o que melhor podia e fará muita falta a todos no clube e na comunidade local. Um muito obrigado aos jogadores e ao staff do Leverington FC pela ajuda e respeito. Os nossos pensamentos estão com a família e amigos do Michael neste momento triste», lê-se na nota.



Por sua vez, a Federação de Futebol de Lincolnshire enviou as condolências à família, amigos e ao clube que Michael Palmer representava.



«Os nossos pensamentos neste momento devastador estão com a família e amigos de Michael Palmer. No sábado, Michael teve um colapso trágico e perdeu a vida enquanto jogava o jogo que tanto amava. Em nome de toda a família do futebol, as nossas condolências vão para a família, amigos e para o clube Crowland Town FC», pode ler-se no comunicado divulgado na página do Twitter do organismo.