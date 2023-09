José Sá renovou contrato com o Wolverhampton, assinando um novo vínculo válido por quatro anos, com mais uma temporada de opção.

O guarda-redes português está a fazer a terceira época no clube e tem sido uma das figuras da equipa, assumindo a titularidade entre os postes desde que se mudou do Olympiacos, da Grécia, no verão de 2021.

Matt Hobbs, diretor desportivo do clube, afirmou: «estamos entusiasmados com o facto de José Sá fazer parte da próxima fase e do ciclo que vamos atravessar. Ele vai desempenhar um papel importante, dentro e fora do campo».

A forma como José Sá se afirmou nos Wolves, sucedendo a outro português, Rui Patrício, deixou os responsáveis do clube muito satisfeitos. Por isso, entendem que o novo contrato é mais do que merecido. «É algo que ele merece. Tem sido um jogador muito importante para nós, um líder fora do campo e está sempre a melhorar. É uma recompensa pelo seu trabalho árduo, em primeiro lugar, mas também mostra a importância que tem para nós», acrescentou Marr Hobbs.

Na primeira temporada em Inglaterra, José Sá esteve onze jogos sem sofrer golos, o que lhe valeu ser nomeado Jogador da Época pelos adeptos e pelos colegas, após menos de 12 meses em Inglaterra.

Na temporada passada, o guarda-redes português superou o seu recorde de jogos sem sofrer golos (12) e defendeu grandes penalidades contra o Fulham e o Nottingham Forest no Molineux, garantindo à sua equipa pontos importantes na luta pela permanência na Premier League.

Esta época, José Sá tem mantido o bom nível exibicional. Uma defesa extraordinária contra o Everton salvou os três pontos para o Wolverhampton e a indicação para guarda-redes do mês na Premier League.

«Ele sabe para onde o clube está a ir e o que pretendemos fazer nas próximas épocas, pelo que também ficou entusiasmado com isso. Ele é um vencedor, é alguém que assume responsabilidades e quer que avancemos», completou o diretor desportivo do clube.