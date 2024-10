Virgil van Dijk termina contrato com o Liverpool no final da temporada, mas já decorrem negociações tendo em vista a renovação. Foi o próprio internacional neerlandês quem revelou que as discussões estão em andamento, após a vitória deste domingo sobre o Chelsea (2-1).

«Existem negociações em andamento, veremos o que acontecerá no futuro», começou por dizer o central de 33 anos, citado pela BBC.

«O meu foco total está no Liverpool, quero vencer os jogos e nada mais. O que o futuro trará, não faço ideia. Só posso dizer que as discussões começaram. Sinto-me bem fisicamente e estou a desfrutar», acrescentou.

Contratado em janeiro de 2018 ao Southampton, por mais de 80 milhões de euros, Van Dijk chegou a capitão do Liverpool e já ajudou a conquistar, entre outros, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Premier League. No último mercado de transferências, o central foi associado a uma possível mudança para a Arábia Saudita.

À semelhança do neerlandês, também Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah terminam contrato com os «reds» no próximo verão.