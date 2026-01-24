O Liverpool continua sem brilho na Premier League e perdeu na deslocação a casa do Bournemouth, esta tarde, por 3-2. Os «reds» somaram, desta feita, o quinto jogo consecutivo sem ganhar na liga.

Com o objetivo de conquistar a primeira vitória no campeonato em 2026, depois de quatro empates em janeiro, o Liverpool foi ao terreno do Bournemouth à procura de voltar às vitórias na Premier League. Contudo, a formação orientada por Arne Slot já perdia, ao intervalo, por 2-1. Evanilson (26m) e Alejandro Jimenez (33m) marcaram os golos da equipa da casa. Van Dijk, depois de ficar «mal na fotografia» no primeiro golo do Bournemouth, redimiu-se e marcou para o Liverpool aos 45 minutos.

Na segunda parte, a equipa comandada por Arne Slot veio com a intenção de «virar» o resultado e Szoboszlai empatou a partida, como já é habitual, com um golo de livre, aos 80 minutos.

Já em cima do apito final, o Bournemouth chegou ao golo da vitória depois de uma enorme confusão dentro da área dos «reds». Amine Adli aproveitou a confusão da defesa do Liverpool e carimbou a vitória para a equipa da casa.

Com este resultado, o Liverpool continua com 36 pontos e ocupa a quarta posição. Já o Bournemouth ocupa a 13.ª posição, com 30 pontos.