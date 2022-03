Lucas João foi eleito o melhor jogador de fevereiro no Championship.



O avançado português fez cinco golos e uma assistência em seis jogos pelo Reading no último mês. Os «Royals» registaram três derrotas, um empate e dois triunfos durante esse período.



Lucas João, de 28 anos, leva seis golos em 13 jogos pelo Reading esta temporada.

Returning in style! 👏



🏆 @ReadingFC's Lucas João is February's #SkyBetChampionship Player of the Month.#EFL pic.twitter.com/B3DxkrU4Jt